«Эрсте Банк»: инвестиции по-прежнему находятся в стагнации

Инвестиции в 2010 году по-прежнему находятся в стагнации, несмотря на незначительное «размораживание» кредитования.

Об этом говорится в аналитическом отчете «Эрсте Банка», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, в первой половине текущего года капиталовложения в основные средства предприятий в постоянных ценах уменьшились на 7,4% (в годовом выражении). Объем инвестиций сократился приблизительно наполовину по сравнению с докризисным периодом. Только с начала 2010 года украинские компании возобновили прибыльность совокупного показателя операционной деятельности, но показатели все еще невелики, и компаниям сложно финансировать новые инвестиции.

Как отмечают аналитики, общее количество выданных кредитов корпоративным клиентам с начала года выросло всего на 2,9%. Однако даже после существенного снижения стоимости кредитов спрос на них и рост инвестиционной деятельности остается значительно ниже докризисного уровня. Проблема заключается в значительном уровне привлеченного капитала в корпоративном секторе, считают аналитики.

По их словам, в результате переоценки кредитов в иностранной валюте после девальвации гривни сумма долгов компаний значительно выросла. На данный момент совокупный показатель собственного капитала украинских компаний составляет всего треть от их пассивов. В связи с этим немного компаний могут позволить себе новые кредиты, подчеркивают аналитики.