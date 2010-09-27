Эксперт: доллар продолжает дешеветь против cвоих основных конкурентов

Доллар США в настоящее время продолжает дешеветь против cвоих основных конкурентов.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его словам, «Федеральная Резервная Система нанесла очередной удар по валюте США». Во время последней встречи ФОМК политики сохранили оценку экономики, однако продолжились разговоры о дополнительном стимулировании восстановления страны и возвращения инфляции к "адекватным" уровням. Федрезерв отметил, что темп восстановления экономики и рынка труда "замедлился в последние месяцы", а "базовая инфляция находится на уровнях ниже тех, которые соответствуют долгосрочной цели достижения максимальной занятости в сочетании с ценовой стабильностью".

Эксперт добавил, что дополнительным стимулом для евро стала и очередная волна позитивных данных по аукционам ГКО в Португалии, Греции, Испании и Ирландии. Последняя продала госдолг на сумму E1,5 млрд. против предполагаемых E1,0-1,5 млрд. Евро/доллар с легкостью пробился выше 200-дневной максимума июля 1.3334. Настрой по паре остается неплохим. Если единой валюте удастся закрепиться выше 1.3415, можно ждать продолжения восходящего движения и тестирования на прочность зоны 1.3440/50. Текущий курс евро/доллара составляет 1.3415.

В то же время, по мнению В.СТЕЛЬМАХА, «здоровье стран PIIGS (Португалия, Ирландия, Италия, Греция, Испания) все еще под вопросом». В пятницу, 24 сентября, многие СМИ Ирландии начали цитировать опубликованный накануне отчет Barclays, в котором предупреждалось, что стране может потребоваться помощь МВФ в связи с потенциальным дефолтом/реструктуризацией долга банка Anglo Irish (за который несет ответственность правительство). В ответ на это доходность по ирландским гособлигациям подскочила более чем на 10 пунктов, отметив исторический максимум выше отметки 390 базисных пунктов. Впоследствии Министр финансов Ирландии выступил с опровержением слухов о том, что стране потребуется помощь со стороны.

Как отметил эксперт, Банк Англии в своем ежеквартальном бюллетене сообщил, что в следующем месяце правительственной коалицией будут опубликованы детали самого жесткого плана ужесточения финансовой политики со времен Второй мировой войны. Фунт/доллар постепенно восстанавливается. В случае пробития наверх 1.5710 можно ждать дальнейшего роста к 1.5720/25, а затем к области 1.5740/50. На текущий момент валютная пара торгуется в зоне 1.5705.

В.СТЕЛЬМАХ сообщил, что начиная с прошедшей недели торги по паре доллар/йена перешли на новый этап, поскольку Министерство финансов Японии вышло на рынок с попытками блокировать восходящий тренд национальной валюты. «Спокойствие на азиатских площадках было нарушено резким ослаблением йены в прошлую пятницу утром, после чего на рынках начали гулять слухи о валютной интервенции со стороны Банка Японии», - отметил эксперт. Пара доллар/йена отметилась на уровне 85.37, после чего в течение нескольких часов вернулась к 84.80. Министерство Финансов отказалось комментировать этот факт.

Несмотря на это, по мнению В.СТЕЛЬМАХА, «отсутствие активных действий со стороны властей Японии, ослабление доллара и снижение доходностей США, скорее всего, будут стимулировать нисходящую динамику доллара/иены». Дополнительный негативный фактор – растущее давление со стороны США и Китая относительно укрепления юаня. Валютная пара сейчас вновь торгуется вблизи минимумов в районе 84.30. В том случае, если попытки доллара/иены восстановиться окажутся неудачными, пара может возобновить нисходящее движение к 84.20 и далее к 84.00. Объемы торгов остаются низкими ввиду опасений инвесторов по поводу новых интервенций Банка Японии, сообщил эксперт.