«Брокбизнесбанк»: золото с начала года подорожало на 15%

Золото с начала 2010 года подорожало на 15%.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Он подчеркнул, что «золото демонстрирует рост стоимости десятый год подряд, что может стать самым продолжительным периодом увеличения цены на металл. В последние годы удорожание золота было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем" роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе».

Как объяснил В.СКИДАН, во время кризиса золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. В большинстве случаев золото в период нестабильности в глобальной экономике помогает инвесторам не только сохранить свободные денежные средства, но и приумножить их.

По информации эксперта, в начале прошлой недели цены на золото достигли новой рекордно высокой отметки в 1281 доллара, отражая обеспокоенность относительно перспектив мировой экономики. В середине недели котировки на золото продолжили свой рост к рекордным уровням, приблизившись к отметке 1300 долларов на фоне предположений о том, что Федеральная резервная система США наводнит рынок наличностью. Эти предположения повысили привлекательность золота в качестве альтернативного актива.

Как считает В.СКИДАН, золото на данном этапе пользуется «сохранившимся импульсом», появившимся после заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Центральный банк не объявил о каких-либо новых мерах поддержки вялой экономики, но многие посчитали, что его заявление послужило сигналом дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

По словам эксперта, доллар резко снизился после заявления ФРС о том, что дальнейшие покупки активов центральным банком приведут к обесцениванию американской валюты. Индекс доллара на ICE, который отслеживает стоимость американской валюты против валют некоторых крупнейших торговых партнеров США, в середине недели достиг самого низкого уровня за период с марта месяца. Золото же обычно торгуется в обратном с долларом направлении.

В.СКИДАН подчеркнул, что «в течение всего того времени, пока продолжался финансовый кризис, золото было одним из наиболее успешных активов по причине своего статуса актива-убежища. Когда пошатывается уверенность инвесторов в акциях и валютных рынках, они покупают этот металл, который, в отличие от других сырьевых товаров, не связан тесно с экономическими циклами».