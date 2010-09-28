Эксперт: ставки по вкладам в инвалюте достигли минимума, и их снижение замедлилось

Процентные ставки по вкладам в иностранной валюте в настоящее время достигли минимально возможного на данный момент уровня, и их снижение замедлилось.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

Что же касается национальной валюты, отметил эксперт, то банки «продолжают снижать ставки по вкладам, стремясь еще больше уменьшить стоимость привлекаемых ресурсов с целью дальнейшего кредитования».

По информации С.МИШТЫ, в период с 18 по 24 сентября т.г. на рынке депозитов физических лиц снова наблюдалось небольшое проседание процентных ставок. Более значительным оно было по вкладам в национальной валюте. По вкладам гривне средняя процентная ставка снизилась на 0,2 процентных пункта. Вклады в долларах США подешевели на 0,09 пункта.

Как сообщил эксперт, на конец прошедшей недели процентные ставки по срочным депозитам в гривне были такими: на 1 месяц – от 2,5 до 12% годовых; на 3 месяца – от 4,5 до 16%; на 6 месяцев – от 10,5 до 16,5%; на 12 месяцев – от 11,5 до 17%. Вклады в долларах США следующие: на 1 месяц – от 2 до 6,2% годовых; на 3 месяца – от 3,5 до 7,75%; на 6 месяцев – от 4,5 до 8,5%; на 12 месяцев – от 5 до 9%. Вклады в евро таковы: на 1 месяц – от 1 до 5% годовых; на 3 месяца – от 1 до 6,75% годовых; на 6 месяцев – от 1,5 до 7,5%; на 12 месяцев – от 1,9 до 8%.