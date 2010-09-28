МВФ проверит финансовую стабильность 25 стран

Международный валютный фонд вводит обязательную проверку финансовой стабильности в отношении 25 стран мира, которые обладают крупнейшими финансовыми системами, включая Россию, сообщает k2kapital.

Проверки, будут проводиться раз в 5 лет и затронут страны, финансовый сектор которых оказывает максимальное влияние на финансовую стабильность в мире в целом.

До этого момента аналогичные проверки являлись не обязательными, а добровольными.

В число 25 стран входят Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Гонконг, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Россия, Сингапур, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США.