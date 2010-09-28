Эксперт: ставки по корпоративным кредитам продолжат незначительное снижение

Ставки по кредитам для корпоративных клиентов в среднесрочной перспективе продолжат снижаться незначительными темпами.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее мнению, «вполне вероятно возобновление докризисных объемов кредитования и процентных ставок, но только после завершения цикла бюджетирования на 2011 год. Учитывая то, что сегодня к валютным кредитам осторожно относятся как сами банки, так и заемщики, основной толчок к снижению ставок произойдет, когда подешевеет гривня. Также на снижение процентных ставок повлияет конкуренция банков на рынке кредитования. Кроме того, в осенний период банки будут обращать большее внимание на долгосрочные проекты, по которым процентные ставки традиционно более низкие в сравнении с кратко- и среднесрочным кредитованием».

Наряду с этим, отметила Н.СИНЯВСКАЯ, в настоящее время происходит снижение процентных ставок по депозитам. «Такая тенденция продлится, но теперь будет больше касаться не иностранной валюты, а гривни, поскольку спрос экономики на гривню стабильный, а сроки кредитования не соответствуют срокам привлеченных ресурсов. Поэтому банки и дальше будут снижать ставки по депозитам, чтобы нивелировать риски, которые возникают при размещении этих средств на более длительный срок», - прогнозирует эксперт.