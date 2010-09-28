Эксперт: данные из США могут подкосить доллар

В первый рабочий день этой недели колебания валютных курсов не отличались широкой амплитудой. Как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, единой европейской валюте не удалось продолжить свой рост в отношении доллара США и прочих конкурентов. Так, пара евро/доллар хотя и пыталась подняться выше уровня 1.3500, остановившего ее перед выходными, попытки остались тщетными: максимум суток составил лишь 1.3506.

При этом британская валюта, а вместе с ней и австралийский и новозеландский доллары, выглядели чуть более уверенно. AUD смог подняться выше фигуры 0.9600. Тем не менее, к закрытию суток сдали и они, откатившись от достигнутых высот.

Как отмечают аналитики компании, публикации экономических данных представляли мало интереса для инвесторов и, соответственно, практически не вызвали никакой значимой реакции на рынке. Единственным более-менее значимым мазком были данные о понижении рейтингов некоторых долговых инструментов стран Европы агентством Moody’s, но эта информация никакой прямой связи с вялотекущей торговлей не имела.

Прогноз на сегодня, 28 сентября

Как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, вторник будет интересен релизом экономических данных о Великобритании (публикация данных по ВВП) и выходом индикатора потребительской уверенности в США.

В отношении английского ВВП ожидания более-менее позитивны: ухудшения экономисты не прогнозируют. Если так оно и будет, фунт имеет все шансы уйти к отметке 1.5900.

Американские же данные, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, могут продемонстрировать негативную динамику, что может положить еще один аргумент на чашу весов конкурентов USD. Таким образом, для евро диапазон 1.34-1.35 продолжит сохранять актуальность.