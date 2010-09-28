Эксперт: банки в основном предлагают клиентам программы по автокредитованию

Количество банков, предлагающих кредитные программы заемщикам - физическим лицам, постепенно растет, и в основном в сегменте автокредитования.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Она добавила, что небольшое оживление наблюдается также и в сегменте вторичной ипотеки. «Банки по-прежнему неохотно предоставляют кредиты на потребительские цели, особенно беззалоговые», - отметила эксперт.

По словам Н.СИНЯВСКОЙ, на рынке кредитования сейчас по-прежнему «стабильно», и за прошедшую неделю здесь не произошло каких-либо существенных изменений. На сегодня условия предоставления кредитов на приобретение автотранспорта следующие: реальные процентные ставки колеблются от 23,94-26% годовых, сроки кредитования – от 1 до 5 лет, размер авансового платежа – не меньше 30% от стоимости автомобиля.

Как отметила эксперт, по ипотечным кредитам условия на данный момент таковы: процентная ставка 21,4%-24% годовых, наиболее часто встречающийся срок кредитования - 5 лет, с авансовым взносом не менее 40%, чаще встречается – 50% от стоимости недвижимости.

Н.СИНЯВСКАЯ сообщила, что по кредитам на потребительские цели можно выделить несколько видов. Под залог недвижимости на условиях: на срок до 5 лет, в размере, не превышающем 40% от стоимости залога, под ставку 22-26,25% годовых; под залог депозита: на срок действия депозита, под ставку +3 - +6%годовых к ставке депозита в случае, если депозит размещен в гривне, +5% - +11% для залогов в виде депозита в иностранной валюте; кредитование участников собственных зарплатных проектов на срок 1-3 года, в размере 3-5 окладов, под реальную ставку 30-40% годовых. При этом многие банки даже по кредитам для зарплатников устанавливают дополнительную комиссию за снятие денег с карточного счета в размере от 1 до 2,5% от суммы снятия, что значительно повышает реальную стоимость кредита.

По мнению эксперта, «текущее состояние рынка обусловлено нехваткой у банков ресурсов (при этом снижение стоимости ресурсов дает надежду на уменьшение процентных ставок по кредитам в дальнейшем), а также слабым финансовым состоянием потенциальных заемщиков, что вынуждает банки предоставлять кредиты только заемщикам с высокой платежеспособностью и на условиях, позволяющих свести риск кредитования к минимуму».