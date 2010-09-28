Торги по доллару открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9320/7,9440 грн./долл., цены на российскую валюту составили 0,2590/0,2594 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6255/10,6440 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3394/1,3396 долл./евро (понедельник, 27 сентября, - 1,3467/1,3469 долл./евро).

В понедельник, 27 сентября, Национальный банк Украины на рынок не выходил.