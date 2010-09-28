Курс в комбанках не претерпел изменений

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,93 грн./долл., продают – по 7,96 грн./долл. Курс покупки/продажи доллара в банках не изменился по сравнению с 27 сентября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно понизился со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,59/10,76 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,45-10,66 грн./евро, по продаже – в пределах 10,68-10,84 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 27 сентября, повысился на 0,3% и сегодня составляет 0,2530 грн./рубль, продажи – на 0,5% – до 0,2611 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2470-0,2570 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2660 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., курс продажи – 7,96 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,60/10,74 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,45-10,65 грн./евро, по продаже – в пределах 10,68-10,84 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился на 0,2%, по сравнению с 27 сентября, и сегодня составляет 0,2531 грн./рубль, продажи – на 0,3% – до 0,2600 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2470-0,2570 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2660 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,94/7,98 грн., евро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,2400/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,94/7,98 грн., евро – 10,50/10,90 грн., рубль – 0,2500/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,93/7,96 грн., евро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,2550/0,2620 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 28 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,9135, к евро – 10,665024, к российскому рублю – 0,25851.