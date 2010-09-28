Тигипко: вопрос по банку «Надра» экспертно-аналитический совет рассмотрит на этой неделе

Вице-премьер-министр Украины по экономическим вопросам Сергей ТИГИПКО прогнозирует рассмотрение вопроса банка «Надра» экспертно-аналитическим советом по вопросам участия государства в капитализации банков, возглавляемым премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ, уже на этой неделе.

Об этом он сообщил журналистам в ходе конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции».

«Я надеюсь, уже на этой неделе состоится заседание совета, который возглавляет премьер-министр», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что сроки решения вопроса банка «Надра» зависят исключительно от процесса реструктуризации долгов финучреждения, также от прохождения банком аудита.

«Я считаю, что решение по банку «Надра» должен принимать, прежде всего, сам банк «Надра», потому что мы ждем реструктуризации долгов, и эта реструктуризация должна быть не по худшим условиям, чем та, которую провел Нацбанк Украины по своему рефинансированию. И мы ждем аудита банка, который будет нами воспринят и воспринят инвесторами», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ заявил, что правительство внимательно прислушается к рекомендациям специалистов Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые входят в состав совета.

«Там есть одна позиция – проведение международного аудита, который должен подтвердить, есть ли там (в банке «Надра» – УНИАН) на 4 млрд. имущества или нет, и какая его рыночная цена», - сказал премьер.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2010 года составляли 22,852 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,692 млрд. грн., обязательства – 22,37 млрд. грн., собственный капитал –479,257 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

Банк «Надра» по итогам первого полугодия 2010 года получил прибыль 4,563 млн. грн.

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» была введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.

В мае 2010 года были сделаны заявления о возможной совместной докапиталаизации банка "Надра" при участии государства и владельца международной холдинговой компании Group DF Дмитрия ФИРТАША.