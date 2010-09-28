Госдолг Украины к концу года может достичь 41-42% ВВП - Тигипко

Уровень государственного долга Украины к концу года может достигнуть 41-42% валового внутреннего продукта.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по экономическим вопросам Сергей ТИГИПКО сегодня журналистам в ходе конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции».

«До кризиса правительство придерживалось взвешенного и неплохого подхода к бюджетной политике. Наш внешний долг был 12% к ВВП, за время кризиса эта цифра практически утроилась. Мы вынуждены были занимать средства, и до конца этого года эта цифра может составить порядка 41-42% к ВВП», - сказал С.ТИГИПКО.

В то же время он отметил, что усилия, которые предпринимает правительство по сокращению дефицита Государственного бюджета, говорят о том, что правительство намерено взять ситуацию с госдолгом под контроль.

В то же время он подчеркнул, что это довольно непростая задача.

Также в беседе с журналистами С.ТИГИПКО сообщил, что в ближайшее время Украина может возобновить переговоры о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом.

«Я уверен, что в ближайшее время мы предложим европейцам практически разблокирование переговоров о зоне свободной торговли, которая входит в соглашение об ассоциации, и уже есть такие предложения, хотя уверен, что такие дискуссии будут нелегкими, потому что мы тоже не хотим открывать рынок в одностороннем порядке.

"Потолок" госдолга необходимо фиксировать

Предельный уровень государственного долга Украины должен быть зафиксирован законодательным образом. Об этом журналистам сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА сегодня в ходе конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции».

«Необходимо фиксировать законодательным образом верхний потолок госдолга, причем и прямого и гарантированного», - сказала И.АКИМОВА.

При этом она отметила значительное увеличение госдолга за последние 2-3 года, которое в частности, произошло за счет наращивания гарантированного государством долга.

«Когда органы исполнительной власти получают возможность без консультаций с парламентом увеличивать прямой и гарантированный госдолг, то это путь в никуда, к полному фискальному дисбалансу», - сказала она.

И.АКИМОВА сообщила, что в настоящее время в стадии разработки находится законопроект «О регулировании государственного долга», которым будет предусмотрено, что увеличение объема госдолга может осуществляться только путем принятия решения Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, по словам президента Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолия КИНАХА, до конца 2010 года консолидированный государственный долг Украины может достичь критической отметки – 40% валового внутреннего продукта.

«По нашим прогнозным расчетам, которые совпадают с расчетами Всемирного банка, экспертов Международного валютного фонда, консолидированный государственный долг, как сумма внешнего, внутреннего и гарантированного долга, может достичь до 40% ВВП (до конца 2010 года – УНИАН), а это на законодательном уровне граница, которую нельзя переходить, потому что дальше затрагивается вопрос национальной финансовой безопасности, включая обслуживание долговых обязательств», – сказал А.КИНАХ.

Сегодня вице-премьер-министр Украины по экономическим вопросам Сергей ТИГИПКО заявил, что уровень государственного долга Украины к концу года может достигнуть 41-42% валового внутреннего продукта.

Справка УНИАН. По данным Министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 июля т.г. составил 362 млрд. 097 млн. 278,19 тыс. грн., или 45 млрд. 874 млн. 585,47 тыс. долл., что на 6,5% больше показателя на конец июня 2010 года.

Государственный долг Украины на конец июля т.г. составил 267 млрд. 237 млн. 884,9 тыс. грн. (73,8%), или 33 млрд. 856 млн. 722,86 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 153 млрд. 947 млн. 672,08 тыс. грн. (42,52%), или 19 млрд. 503 млн. 835,21 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 113 млрд. 290 млн. 212,82 тыс. грн. (31,29%), или 14 млрд. 352 млн. 887,65 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 94 млрд. 859 млн. 393,29 тыс. грн. (26,2%), или 12 млрд. 017 млн. 862,61 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 81 млрд. 025 млн. 983,8 тыс. грн. (22,38%), или 10 млрд. 265 млн. 289,58 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 833 млн. 409,49 тыс. грн. (3,82%), или 1 млрд. 752 млн. 573,03 тыс. долл.