Азаров: ограничения для открытия банковских счетов за границей отменят
13:25, 28 сентября 2010Финансы
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В Украине планируется отменить ограничение для открытия гражданами банковских счетов за границей.
Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции».
«Может, кто-то не помнит, но наши граждане и наши предприятия не имели права открывать свои валютные счета за рубежом. Да и сейчас, к большому сожалению, у нас действует ограничение, связанное с тем, что необходимо иметь лицензию Национального банка. Мы отменим, безусловно, последнее такое в этом плане ограничение», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он отметил, что соответствующий законопроект уже разработан, и высказал уверенность, что документ будет принят в Верховной Раде.
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