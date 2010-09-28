Азаров: ограничения для открытия банковских счетов за границей отменят

В Украине планируется отменить ограничение для открытия гражданами банковских счетов за границей.

Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции».

«Может, кто-то не помнит, но наши граждане и наши предприятия не имели права открывать свои валютные счета за рубежом. Да и сейчас, к большому сожалению, у нас действует ограничение, связанное с тем, что необходимо иметь лицензию Национального банка. Мы отменим, безусловно, последнее такое в этом плане ограничение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что соответствующий законопроект уже разработан, и высказал уверенность, что документ будет принят в Верховной Раде.