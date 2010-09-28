Ограничение открытия счетов за границей отменят

В Украине планируется отменить ограничение для открытия гражданами банковских счетов за границей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции».

«Может, кто-то не помнит, но наши граждане и наши предприятия не имели права открывать свои валютные счета за рубежом. Да и сейчас, к большому сожалению, у нас действуют ограничение, связанное с тем, что необходимо иметь лицензию Национального банка. Мы отменим, безусловно, последнее такое в этом плане ограничение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что соответствующий законопроект уже разработан, и высказал уверенность, что документ будет принят в Верховной Раде.

В то же время, как сообщил на брифинге вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ, соответствующий закон, «так называемый о конвертации гривны», уже находится в парламенте, и согласно документу, физические лица смогут открывать счета в заграничных банках, лишь уведомляя об этом налоговую администрацию.

«Закон состоит из двух составляющих. Счета можно открывать в западных банках, просто послав уведомление в налоговую администрацию – без всяких лицензий. А вторая часть закона фактически и приводит гривню к свободной конвертации», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.