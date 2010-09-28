«Укртелеком» приватизируют в этом году

Кабинет министров Украины на заседании 27 сентября принял решение о приватизации «Укртелекома».

Об этом журналистам сообщил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

При этом он отметил, что размер пакета акций, выставляемого на продажу, не изменен, и высказал надежду, что предприятие может быть приватизировано в текущем году.

«В соответствии с законодательством, разработан график (приватизации – УНИАН). Мы рассчитываем, что до конца года эта приватизация состоится», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, согласно изменениям к помесячному пообъектному приватизационному плану-графику выставления на продажу в июле-декабре этого года, утвержденным приказом ФГИУ от 30 июля 2010 г., Фонд госимущества планирует объявить приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,79% госпакета акций ОАО "Укртелеком" в сентябре 2010 года.

1 сентября председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО сообщил журналистам, что начальная стоимость приватизируемого госпакета акций «Укртелекома» может составить около 12 млрд. грн.

При этом, по его словам, капитализация находящегося в госсобственности пакета акций данного коммуникационного предприятия составляет 10 млрд. 400 млн. грн.

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет более 10,3 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки компании - 456,4 млн. грн.