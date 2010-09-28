Эксперт: Украина должна снизить амбициозность задач по созданию зоны свободной торговли с ЕС

Украине целесообразно было бы снизить амбициозность заданий при ведении переговоров с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли (ЗСТ).

Такое мнение высказал генеральный директор Центра международных и сравнительных исследований Анатолий ОРЕЛ во время заседания круглого стола “Отношения Украина – Европейский Союз: вызовы современности”, которое состоялось сегодня в Киеве.

Комментируя заявления некоторых политиков и экспертов касательно торможения или заведения в тупик переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, А.ОРЕЛ подчеркнул ответственность руководства государства за максимальную защиту интересов граждан.

“Открыть рынки для иностранных товаров и ничего не получить взамен - это не наш путь...”, - отметил эксперт.

С целью выхода из тупика А.ОРЕЛ предложил два варианта.

“Первый – снизить амбициозность заданий... Возможно, снизить планку ожиданий, и выделять по всей тематике переговоров лишь те отрасли, где достижение компромисса является реальным”.

Другой вариант, который предлагает эксперт, - вообще отказаться от намерений создать зону свободной торговли с ЕС. “Подождать определенное время, пока украинская экономика выйдет на новый уровень развития, укрепится и будет состоятельной к ЗСТ с ЕС с минимумом потерь”, - сказал А.ОРЕЛ.

В свою очередь, руководитель Центра совместных действий Олег РЫБАЧУК отметил, что сегодня такие сигналы исходят от “пропагандистской машины власти, которая сейчас изменила риторику, когда прозвучало очередное заявление из Брюсселя, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС на саммите 22 ноября не будет подписано”.

“И, очевидно, уже нужно как-то реагировать, снижать ожидания, хотя еще месяц назад большинство властных голосов говорили о наибольшей вероятности подписания этого соглашения именно на этом саммите”, - сказал О.РЫБАЧУК.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля 2008 года Украина и Евросоюз начали переговоры о создании зоны свободной торговли, которая должна стать составляющей новой Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

8 июля 2010 года источник в Еврокомиссии сообщил УНИАН, что ЕК рассчитывает, что переговоры с Украиной о создании ЗСТ будут длиться еще год.