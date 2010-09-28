Евро дешевеет к доллару

Евро во вторник дешевеет к доллару на фоне опасений того, что попытки европейских государств снизить уровень долговой нагрузки приведут к замедлению экономического роста в регионе, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА Новости.

Евро на 12.21 мск подешевел к доллару до 1,3413 доллара за евро против 1,3471 доллара за евро днем ранее. Доллар также подорожал к японской иене - до 84,23 иены за доллар против 84,22 иены за доллар. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США увеличился на 0,34% до 79,67 пункта.

"Европейская экономика больна хроническим недугом", - приводит агентство Bloomberg слова старшего аналитика по финансовым рынкам Nomura Research Institute Тэцуи Иноуэ (Tetsuya Inoue), по мнению которого "меры поддержки могут помочь, но они не в состоянии быстро решить проблемы". Аналитик уверен, что инвесторы вряд ли будут охотно приобретать евро в долгосрочной перспективе.