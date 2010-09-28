Профсоюзы предлагают ввести неналогооблагаемый минимум на уровне 888 грн.

Профсоюзы предлагают ввести неналогооблагаемый минимум в системе налогообложения заработных плат на уровне минимальной зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Сергей КОНДРЮК, выступая сегодня во время круглого стола.

По его словам, например, на сегодня минимальная заработная плата для трудоспособного человека составляет 888 грн., то есть данная сумма в составе зарплаты не должна облагаться подоходным налогом. Данная сумма является доходом граждан, остальная сумма – прибыль, которая может облагаться налогом. Кроме того, он также считает, что при таком подходе можно повысить подоходный налог с 15% до 17%, а не вводить дифференцированный подход, предлагаемый проектом Налогового кодекса.

Как сообщал УНИАН, проектом Налогового кодекса, зарегистрированном в Верховной раде (№7101-1 от 21 сентября 2010 года), предусматривается введение малопрогрессивного налогообложения доходов физлиц – устанавливается ставка подоходного налога 17% для доходов физлиц, которые за месяц превышают десятикратний размер минимальной заработной платы.