Украина предлагает России совместно воссоздавать торговый флот обоих государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции».

«Мы предлагаем нашим российским партнерам вместе участвовать в воссоздании своих торговых флотов – и российского, и украинского. У нас для этого есть все возможности», - заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что задача восстановления флота гораздо сложнее, чем восстановление авиастроительного комплекса. И в этом контексте Украина готова рассматривать инвестиционные проекты с разных стран.

«Мы готовы рассматривать инвестиционные проекты, связанные с судостроительным комплексом. Мы готовы вместе работать с бизнесом по развитию нашего судостроительного комплекса», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, до конца октября этого года правительства Украины и России планируют подписание соглашения о порядке и условиях плавания судов по внутренним водным путям.

Кроме того, предварительно согласован проект межправительственного соглашения о регулировании судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

Результатом подписания документов станет возможность украинских грузовых судов типа река-море заходить в акваторию рек Дон и Волга через Азовское море. Приоритетными грузами станут руда и щебень. Планируется развивать также пассажирские перевозки.