Закрытие межбанка: доллар и евро ушли вверх

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9320/7,9440 грн./долл., к 12:00 цены повысились до 7,9385/7,9450 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9415/7,9490 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 12:45 Национальный банк Украины объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,91/7,94 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2590/0,2594 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2592/0,2596 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2597/0,2599 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 30,5970 рублей за доллар (-0,0153).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3394/1,3396 долл./евро, а к 15:00 выросли – 1,3466/1,3468 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6255/10,6440 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6535/10,6645 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума – 10,7090/10,7215 грн./евро.