Тигипко прогнозирует принятие парламентом Налогового кодекса в октябре

Вице-премьер-министр по вопросам экономики Сергей ТИГИПКО прогнозирует принятие Верховной Радой Украины Налогового кодекса в октябре текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в ходе конференции «Украина: реформы, конкурентоспособность, инвестиции».

«Я уверен, что через месяц будем иметь новый Налоговый кодекс», – сказал он.

Вице-премьер также сообщил, что правительство завершает работу над Таможенным кодексом.

По мнению С.ТИГИПКО, принятие данных документов позволит сделать взаимоотношения властей и бизнеса в налоговой и таможенной сферах более прозрачными.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа т.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.

7 сентября Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса и поручила Кабинету Министров Украины безотлагательно подать в парламент новый проект Налогового кодекса Украины с учетом результатов всенародного обсуждения.

21 сентября правительство внесло в парламент доработанный проект Налогового кодекса, одобренный на заседании Кабмина 17 сентября.