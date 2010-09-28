Янукович подсчитал, сколько теряет бюджет страны из-за коррупции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ констатирует, что в Украине из одного миллиарда бюджетных средств через коррупционные механизмы разворовываются 200 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении во время заседания Комитета по экономическим реформам, которое проходит сегодня в Киеве.

«Мы недавно с премьер-министром говорили, как коррупция влияет на ВВП. Из миллиарда, сколько, Николай Янович – 200 млн. украли – это насколько меньше ВВП?», - спросил Президент у премьер-министра Николая АЗАРОВА.

«Ну, думаю, 2%», - ответил глава правительства.

Поэтому, подчеркнул Президент, «ВВП никогда не будет в стране, где процветает коррупция».