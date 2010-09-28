Тигипко прогнозирует удержание дефицита госбюджета-2010 на уровне 4,9% ВВП

Вице-премьер-министр по вопросам экономики Сергей ТИГИПКО прогнозирует, что по итогам текущего года властям удастся обеспечить соблюдение дефицита госбюджета на уровне 4,9% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе конференции «Украина: Реформы, Конкурентоспособность, Инвестиции».

«Мы получили дефицит бюджета (на 2010 год) 4,9% ВВП, и есть полная уверенность, что этот дефицит мы выдержим до конца года», - сказал С.ТИГИПКО.

При этом он подчеркнул, что на 2011 год правительство планирует дефицит на уровне 3,5% ВВП.

«На следующий год мы запланировали дефицит бюджета 3,5%, и я уверен, что мы выдержим этот дефицит», - сообщил ТИГИПКО.

При этом он не уточнил, учитывает ли данный показатель дефицита также данные по НАК «Нафтогаз Украины» и Пенсионному фонду.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (с поправками), доходы госказны запланированы на уровне 252,718 млрд. грн., в том числе, доходы общего фонда – 210,055 млрд. грн. Расходы госбюджета запланированы на уровне 305,633 млрд. грн., в т.ч., расходы общего фонда – 240,951 млрд. грн. Дефицит госбюджета запланирован в сумме 54,095 млрд. грн., или 4,99% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 30,338 млрд. грн., или 2,8% ВВП.