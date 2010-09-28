В августе зарплаты украинцев сократились

Средняя заработная плата по Украине в августе 2010 года сократилась на 87 грн. по сравнению с июлем т.г., а по сравнению с началом года – увеличилась на 364 грн. и на 1 сентября 2010 года составила 2280 грн.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики Украины, это данные по предприятиям и их отдельным подразделениям с количеством наемных работников 10 и более человек.

По информации Госкомстата, по Киеву средняя заработная плата в августе по сравнению с июлем сократилась на 149 грн. – до 3431 грн. (с начала года – выросла на 462 грн.), по Киевской области – сократилась на 30 грн., до 2370 грн. (с начала года – выросла на 463 грн.), по Донецкой области – сократилась на 10 грн., до 2612 грн. (с начала года – выросла на 429 грн.), по Днепропетровской области – сократилась на 169 грн., до 2415 грн. (с начала года – выросла на 392 грн.).

Самый низкий уровень средней заработной платы по итогам августа зафиксирован в Тернопольской (1708 грн.) и Волынской (1730 грн.) областях.

Среднемесячная зарплата в Украине в январе-августе т.г. увеличилась на 311 грн. по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и на 1 сентября составила 2160 грн.

Напомним, на 1 августа т.г. уровень среднемесячной зарплаты по Украине составлял 2144 грн.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, среднемесячная заработная плата в Украине по итогам 2009 года составила 1906 грн. на одного штатного работника.