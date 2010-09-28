После регуляторной реформы в Украине появятся филиалы иностранных банков?

Национальный банк Украины прогнозирует открытие филиалов иностранных банков в Украине после проведения регуляторной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ в интервью журналистам во вторник после заседания Комитета по экономическим реформам, темой которого было упрощение системы государственного регулирования в сфере реальной экономики.

“Я думаю, что когда пройдут эти регуляторные события, тогда филиалы начнут открываться в Украине”, - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

Справка УНИАН. Порядок открытия филиалов иностранных банков предусмотрен статьей 24 Закона Украины «О банках и банковской деятельности». В ней указывается, что минимальный размер приписного капитала филиала на момент его аккредитации должен быть не менее 10 млн. евро.

В августе 2009 года НБУ утвердил порядок аккредитации представительств и филиалов иностранных банков в Украине. Одним из условий открытия филиала в Украине является отсутствие финансовых или правовых проблем у иностранного банка. Это должно быть подтверждено предоставленной иностранным банком финансовой отчетностью за три последних года, которая должна быть подтверждена независимым аудитором, и информацией органа банковского надзора государства, в котором зарегистрирован иностранный банк, предоставленной на основании заключенного между Национальным банком и этим органом банковского надзора соглашения о взаимодействии в сфере банковского надзора, гармонизации их принципов и условий.

Для аккредитации филиала иностранный банк должен предоставить в Нацбанк письменное обязательство о безусловном выполнении им обязательств, которые возникают в связи с деятельностью его филиала на территории Украины.

На сегодня еще ни один иностранный банк не открыл свой филиал в Украине.