Банки уже выдали 863,8 млрд. грн. кредитов - больше 80% ВВП

Национальный банк Украины считает высоким уровень объема банковского кредитования относительно внутреннего валового продукта (ВВП) страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера журналистам председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

«На сегодня 863,8 млрд. грн. кредитов выдали банки, а это больше 80% ВВП, а активы банков (их вложения в ценные бумаги предприятий, облигации правительства и т.д.) – 915 млрд. грн., а это уже до 87% ВВП», – сказал В.СТЕЛЬМАХ, отметив при этом, что такие показатели являются достаточно высокими по сравнению не только со странами бывшего СССР, но и с европейскими странами.

Председатель НБУ согласен с низкими темпами выдачи новых кредитов, и одной из причин такой ситуации называет решения, принятые на законодательном уровне в кризисные 2008-2009 гг.

Кроме того, для развития кредитов на капитальные вложения Нацбанк инициирует предоставление налоговых льгот тем предприятиям, которые начали свою деятельность за счет кредитов коммерческих банков и производят импортозамещающую продукцию. В.СТЕЛЬМАХ считает, что такому товаропроизводителю необходимо предоставить льготы по уплате налога на прибыль, а его налог на добавленную стоимость необходимо направлять на погашение кредитов. Председатель НБУ объяснил, что экономическую выгоду для государства от такой схемы он видит в создании новых рабочих мест, в уплате заработной платы и налогов с нее, в отчислениях в Пенсионный фонд, а также в налогах, которые будут уплачивать предприятия торговли в результате реализации произведенной продукции.