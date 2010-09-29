Стельмах рассказал, как правильно облагать налогом депозиты

Председатель национального банка Украины (НБУ) Владимир СТЕЛЬМАХ считает, что при налогообложении доходов физических лиц от депозитов необходимо компенсировать инфляционное обесценивание денег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера журналистам.

«Мы не против налогообложения доходов с депозитов. Но что мы говорим: вы получили зарплату и уплатили налог. Вы положили деньги на депозит, но мы должны сохранить стоимость этих денег. Например, положили 1 тыс. грн. Мы говорим: инфляция 10% - это ваше, а что более того – то облагайте налогом. Даже можно все облагать налогом, не только 200 тыс. грн», - сказал В.СТЕЛЬМАХ.

По его мнению, есть угроза того, что те деньги, которые граждане планировали положить на депозит, вследствие введения налогообложения могут пойти на товарный рынок, что, в свою очередь, может создать дополнительное инфляционное давление.

Среди прочего, председатель Нацбанка отметил, что он не против отмены получения лицензии для открытия гражданами Украины банковских счетов за границей, но при этом считает необходимым ввести заявительный характер таких действий.

Как сообщалось, сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил о намерениях отменить ограничение в виде обязательного получения лицензии Нацбанка для открытия гражданами банковских счетов за границей.

Проектом Налогового кодекса, внесенным в Верховную Раду (№7101-1 от 21 сентября 2010 года), устанавливается 5%-я ставка налога на доходы граждан в виде процентов от депозитов, если общая сумма полученных на протяжении месяца процентов превышает 2 минимальные заработные платы (то есть с общей суммы депозитов более 200 тыс. грн).