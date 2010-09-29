Эксперт: Доллар приблизился к кризису еще на один шаг

Американский доллар на один шаг приблизился к кризису, и причиной этого стал рост уровня долга США, заявил Ю Йондинг, бывший советник Китайского народного банка, в интервью China Securities Journal, сообщает K2Kapital.

Любой рост американского доллара "в реальности носит временный характер" и его девальвация неизбежна в связи с ростом американского долга, считает Ю.

"Такой огромный уровень долга просто ужасен. И ситуация будет ухудшаться день ото дня. Я думаю, мы теперь стали на один шаг ближе к кризису доллара", - заявил он. Ю также сказал, что Китай обеспокоен безопасностью своих валютных резервов, включая и те, которые были инвестированы в гособлигации США, так как американская валюта слабеет.

Как заявил бюджетный комитет Конгресса США 19 августа, за этот финансовый год (завершающийся 30 сентября) дефицит бюджета США может составить $1,3 трлн. Размер ожидаемого дефицита равняется 9,1% ВВП. За последние 65 лет больший дефицит бюджета был только в 2009 году на уровне 9,9% ВВП.

Китай является крупнейшим покупателей правительственных бумаг США и за период с июля 2009 года по июль 2010 года сократил свои активы в американских бондах на 10% до $846,7 млрд.