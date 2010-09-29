В Администрации Президента рассматривают возможность ликвидации налоговой милиции

В Администрации Президента Украины рассматривают возможность ликвидации налоговой милиции.

Как сообщает радио “Свобода”, об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ.

По его словам, соответствующую норму планируется закрепить в проекте Уголовно-процессуального кодекса.

А.ПОРТНОВ заметил, что сейчас рассматривается вопрос о целесообразности существования налоговой милиции, которая наделена определенными правами в ведении оперативной и следственной деятельности. Он считает, что эти функции полностью могут быть переданы СБУ и МВД.

Администрация Президента на протяжении ближайших двух месяцев намеревается предложить главе государства внести в парламент новый Уголовно-процессуальный кодекс. По идее, документ призван значительно уменьшить бюрократизацию правоохранительных органов и увеличить вес суда.