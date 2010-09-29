S&P предупредил о возможности снижения кредитного рейтинга Ирландии

Стоимость ирландских заимствований выросла до нового рекорда после предупреждения кредитного рейтингового агентства Standard & Poor`s о том, что оно может понизить рейтинг Ирландии из-за роста затрат на спасение банка Anglo Irish Bank, сообщает 28 сентября Daily Telegraph, сообщает k2kapital.

Аналитик S&P Тревор Каллинэн (Trevor Cullinan) во вторник заявил, что, по оценкам агентства, Ирландии придется влить в национализированный банк Anglo Irish 35 млрд. евро, эта оценка представляется все более реалистичной, и выход за ее пределы может привести к понижению кредитного рейтинга.

Выделение на помощь Anglo Irish 25 млрд. евро уже увеличило дефицит бюджета Ирландии на 2010 год примерно до 25% ВВП по сравнению с установленным в Европейском союзе лимитом в 3%, к которому Дублин обещает вернуться к 2014 году.

"Оценки, которые ранее были против наших 35 млрд. евро, теперь приближаются к этому уровню затрат на рекапитализацию, заявил Каллинэн. - Разработанный правительством план B по Anglo означает, что и этот объем, возможно, будет превышен. Если это произойдет, могут последовать новые шаги по снижению рейтинга".