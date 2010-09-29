Эксперт: вторник откатил доллар на новые низкие рубежи

Вторник был отмечен откатом доллара на новые низкие рубежи. Стоимость евро достигла уровня 1.3594, фунта – 1.5895. Валютная пара доллар/франк снижалась до 0.9737, а цена USD в иенах уходила ниже 84 иен. Такие данные сообщили УНИАН в компании FOREX CLUB в Украине.

Оживление на рынках, как отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине, началось во время активной торговли в Европе, где были опубликованы данные о ВВП Великобритании, оправдавшие прогнозы экономистов, а также выступил чиновник из ЕЦБ, назвавший поступающие экономические данные по еврозоне «хорошими новостями» и «точкой разворота». Соответственно, евро оттолкнулся от фигуры 1.34 и поднялся до 1.35, а фунт двинулся от 1.58 в сторону 1.59.

Второй толчок к росту конкуренты американской валюты получили во время работы американских торговых площадок, когда был опубликован индикатор потребительской уверенности в США, оказавшийся хуже ожиданий.

Британской валюте, однако, не удалось последовать вверх вслед за евро; более того – валюта ушла на минимум суток 1.5718 после выступления одного из чиновников Банка Англии о необходимости продолжить ослабление денежно-кредитной политики.

Завершились же торговые сутки для основных валютных пар следующим образом: евро и франк закончили торговаться недалеко от дневного максимума, фунт – в районе 1.5800, а пара доллар/иена, оттолкнувшись от минимума 83.67, вновь подошла к 84-й фигуре.

Прогноз на сегодня, 29 сентября

Основными новостями, которые будут привлекать внимание инвесторов в среду, станут данные о Великобритании: во-первых, это практически единственные значимые новости, подлежащие публикации завтра, а во-вторых, участники рынка будут чутко следить за любыми цифрами, касающимися английской экономики после выступления чиновника из Банка Англии во вторник.

По прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, актуальным диапазоном для фунта сегодня будет – 1.5750-1.5900, для евро – 1.3500-1.3600. Если никакого неожиданного негатива на рынке не появится, конкуренты доллара могут продолжить свое укрепление.