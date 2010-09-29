Золото вновь подорожало. Цена превысила 1300 долл. за унцию

Цена на золото во вторник взлетела выше $1300 за унцию, поставив новый рекорд, на фоне падения курса доллара и снижения уровня потребительского доверия в США, сообщает K2Kapital.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота подорожали на $9,70 до $1308,30 за тройскую унцию.

Декабрьские фьючерсы на поставку серебра выросли на $0,24, или на 1,1%, до $21,70 за унцию, что является 30-летним максимумом.

Доллар понес потери против своих конкурентов на фоне разочаровывающих данных относительно уровня потребительского доверия в США.

Conference Board сообщила, что рассчитываемый ей индекс потребительского доверия в США в сентябре упал до 48,5. Это самый низкий уровень с февраля. Это говорит о том, что ФРС, возможно, придется принимать дополнительные шаги по смягчению своей политики для поддержания экономики.

Федеральная резервная система (ФРС) США рассматривает новую тактику в случае возобновления покупок долгосрочных казначейских ценных бумаг США для оказания поддержки медленному восстановлению экономики.

Вместо того, чтобы объявлять о масштабных покупках облигаций, которые будут завершены к определенному сроку, как это было сделано в 2009 году в целях стимулирования финансовой системы США, ФРС рассматривает возможность менее масштабной программы с менее определенными временными рамками, которую можно будет корректировать по мере восстановления экономики.