Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,9315/7,9440 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9315/7,9440 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2610/0,2615 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8030/10,8245 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,3623/1,3625 долл./евро (вторник, 28 сентября, - 1,3394/1,3396 долл./евро).

Во вторник, 28 сентября, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,91/7,94.