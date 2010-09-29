S&P: к концу года доля проблемных кредитов в украинских банках составит 50%

По прогнозам международного рейтингового агентства Standard & Poor’s доля проблемных кредитов в портфеле украинских банков к концу 2010 года составит 50%.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила рейтинговый аналитик Standard & Poor’s Мария МАЛЮКОВА.

«Мы оцениваем уровень проблемных кредитов в украинской банковской системе на уровне 50% кредитного портфеля на конец 2010 года», – сказала она.

При этом М.МАЛЮКОВА отметила, что определение рейтинговым агентством проблемных кредитов довольно широкое и включает, помимо просроченных, реструктуризированные кредиты, а также кредиты компаниям, связанным с проблемными компаниями.

В то же время М.МАЛЮКОВА подчеркнула, что за последние полгода ситуация с проблемной задолженностью украинских банков критически не изменилась. По ее словам, темпы роста просроченных кредитов постепенно снижаются, вместе с тем, большая часть просроченных кредитов переходит в разряд реструктуризированных.

«В целом намечается тенденция стабилизации роста проблемных кредитов на фоне улучшения макроэкономической ситуации в Украине. Пик плохих долгов, по нашему мнению, уже пройден», – отметила аналитик.

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, сумма проблемных кредитов в украинской банковской системе в августе т.г. увеличилась на 1,827 млрд. грн. – до 85,23 млрд. грн., при этом их доля в общем объеме кредитов в прошлом месяце выросла на 0,1% – до 11,7%.