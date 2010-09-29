Минфин разместил ОВГЗ на сумму 62,866 млн. грн.

12:30, 29 сентября 2010
Финансы
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По результатам вчерашнего аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет Украины привлечено 62 млн. 865,500 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

На аукционе были проданы бумаги со сроком погашения: 16 марта 2011 года на сумму 38,726 млн. грн. с уровнем доходности 7,15% годовых, 31 августа 2011 года – на сумму 23,087 млн. грн. с доходностью 9% годовых, 27 марта 2013 года – на сумму 1,053 млн. грн. с доходностью 12% годовых.

Как сообщал УНИАН, по результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в государственный бюджет Украины в августе поступило 4 млрд. 313,83 млн. грн. (с начала года – 32 млрд. 562,97 млн. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом ОВГЗ, выпущенных на цели рекапитализации и для погашения просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость) на общую сумму 55 млрд. 395,66 млн. грн. В августе был осуществлен выпуск ОВГЗ для погашения просроченной задолженности по НДС на сумму 16 млрд. 442,67 млн. грн., выпуск ОВГЗ для целей рекапитализации не осуществлялся.

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