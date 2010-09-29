S&P: кредитование в Украине достигнет докризисного уровня не ранее 2011 года

По прогнозам международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, возвращение кредитования в Украине к докризисному уровню возможно не ранее, чем в 2011 году.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила рейтинговый аналитик Standard & Poor’s Мария МАЛЮКОВА.

По ее словам, на сегодняшний момент, в связи с активным ростом клиентских вкладов и снижением кредитования, наблюдается повышенная доля ликвидных средств в портфелях украинских банков, которые они содержат на счетах в Национальном банке, иностранных банках, а также вложениях в государственные ценные бумаги.

«Сохраняющиеся повышенные риски кредитования и недостаток хороших заемщиков является главной причиной сдерживания кредитной активности банков», - считает М.МАЛЮКОВА.

При этом она отметила, что постепенно намечается тенденция возобновления кредитования корпоративных клиентов на фоне стабилизации макроэкономической ситуации, в то время как розничный бизнес по-прежнему заморожен.

«Мы оцениваем процесс возвращения кредитования к докризисному уровню как очень длительный и тяжелый, с некоторыми позитивными тенденциями восстановления не ранее, чем в 2011 году», - сказала аналитик.

Как сообщал УНИАН, кредиты, предоставленные резидентам депозитными корпорациями (банками), на конец августа 2010 г. составляли 717 млрд. грн., а темп их прироста составил -1,5% в годовом исчислении по сравнению с -0.8% на конец июля.