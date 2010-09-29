На местные выборы из госбюджета выделят 8,5 млн. грн

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (о финансировании очередных местных выборов).

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Закон был принят Верховной Радой Украины 23 сентября 2010 года.

Данным законом предусмотрено увеличить на 8 млн. 531 тыс. расходы на финансирование Центральной избирательной комиссии для проведения местных выборов 31 октября 2010 года.

Как отметил на заседании парламента заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ, эти дополнительные расходы будут осуществляться за счет части чистой прибыли государственных унитарных предприятий и их объединений, которые изымаются в бюджет, и дивиденды, начисленные на акции хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная собственность.