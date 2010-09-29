Fitch отмечает признаки стабилизации качества кредитных портфелей украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает признаки стабилизации качества кредитных портфелей украинских банков.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Ольга ИГНАТЬЕВА.

По ее словам, на сегодняшний день можно утверждать, что пик ухудшающейся динамики кредитного портфеля украинские банки уже прошли.

О.ИГНАТЬЕВА отметила, что данное улучшение ситуации стало возможным на фоне некоторой стабилизации макроэкономической ситуации в стране и уменьшения финансовой волатильности, а также благодаря отсутствию резких колебаний обменного курса.

В то же время, по словам эксперта, по мнению Fitch, уровень проблемной задолженности остается очень высоким: по состоянию на конец первого полугодия текущего года Fitch оценивает средний уровень проблемных кредитов, включая реструктуризированные кредиты, в 50% от общего объема.

«Это является серьезной проблемой банковского сектора Украины; это один из факторов, который сдерживает стабильное функционирование банковской системы в целом, ограничивает ее участие в финансировании экономики. Для решения данной проблемы и восстановления активности банки нуждаются в значительном дополнительном капитале, который позволит им компенсировать потери по кредитам и создать платформу для возобновления кредитования», – сказала О.ИГНАТЬЕВА.

Также она сообщила, что дальнейшая динамика качества активов будет зависеть от устойчивости наметившихся тенденций экономической и финансовой стабилизации, а также от эффективности работы банков с проблемной задолженностью, что предопределит ее уровень в кредитных портфелях банков в ближайшем будущем, а также повлияет на потенциальный размер убытков.

Что касается ситуации с ликвидностью в банковском секторе Украины, то, как отметила О.ИГНАТЬЕВА, данный показатель заметно улучшился к концу первого полугодия 2010 года в связи с возобновившимся притоком денежных средств населения и юридических лиц, а также с учетом ограниченной активности банков в сфере кредитования. «Кроме решения проблем с качеством активов, как было отмечено ранее, сдерживающим фактором в кредитовании является отсутствие средне- и долгосрочных источников фондирования, поскольку средства клиентов, как правило, являются краткосрочным и неустойчивым финансовым ресурсом, а доступ к рынкам капитала пока остается ограниченным», – подчеркнула О.ИГНАТЬЕВА.