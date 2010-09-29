ВР проведет общественные слушания по Налоговому кодексу

Завтра, 30 сентября, в Верховной Раде Украины состоятся общественные слушания по проекту Налогового кодекса Украины, внесенному Кабинетом министров Украины 21 сентября 2010 года.

Как сообщили УНИАН в Комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики, в слушаниях примут участие: председатель комитета Виталий ХОМУТЫННИК, первый заместитель министра финансов Украины Вадим КОПЫЛОВ, заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Сергей ЛЕКАРЬ и другие должностные лица центральных органов исполнительной власти.

Организаторы комитетских слушаний: Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики и Министерство финансов Украины.

К участию в мероприятии приглашены народные депутаты Украины, представители органов местного самоуправления, профильных ассоциаций, центральных органов исполнительной власти, общественности и представители средств массовой информации.

Место проведения: Верховная Рада Украины, ул. Грушевского, 5, конференц-зал, вход через 9-й подъезд.

Начало комитетских слушаний в 15.00.

При отсутствия карточки аккредитации – необходима дополнительная аккредитация 29 сентября до 14.00. по тел.: 067 507 55 51 (Ирина БИЦЮРА).