Евро снова значительно подорожал

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9315/7,9440 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9380/7,9425 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9375/7,9445 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2610/0,2615 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2610/0,2613 грн./рубль. К закрытию цены повысились до 0,2611/0,2614 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,3850 рублей за доллар (-0,2120).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3570/1,3635 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8030/10,8245 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,7805/10,7885 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,7980/10,8100 грн./евро.