Инфляция до конца года может достигнуть 15% - оппозиционное правительство

До конца года инфляция может достигнуть 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил министр финансов оппозиционного правительства, народный депутат, члена фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей СЕНЧЕНКО.

Он утверждает, что сегодня перед Украиной возникла угроза гиперинфляции. По мнению депутата, продукты питания являются основной инфляционной составляющей, а его прогноз по продуктам питания остается негативным минимум до середины 2011 года.

«Одна из причин (подорожания продуктов – УНИАН) заключается в том, что правительство Азарова печатало деньги в таком темпе, что мне сложно это с чем-то сравнить», - говорит А.СЕНЧЕНКО. По его словам, это было сделано через эмиссию государственных ценных бумаг. «Темп внутренних заимствований правительства Азарова за прошедшее время, сколько существует это правительство, вдвое выше, чем темп внутренних заимствований правительства Тимошенко», - отметил депутат.

А.СЕНЧЕНКО говорит о том, что одна из причин инфляции лежит также в дефиците госбюджета: «Те средства, которые были напечатаны, направлены на роскошную жизнь власти, а в итоге обернулись инфляционным давлением на все население».

Кроме того, депутат говорит о том, что экономических оснований для повышения цены на газ для населения у властей не было.

Также он утверждает, что данные Государственного комитета статистики не показывают реальной картины таких показателей, как цены на продукты питания и показатели промышленного производства. В частности, по его словам, в апреле падение промпроизводства составило 1,8%, в мае – 2,4%, в июне – 1,5%. «Данные Госкомстата в отношении продуктов питания… здесь уже начинается немного другой подход, то есть они не сравнивают месяца этого года с месяцами прошлого года, как раз берут за базу начало года и текущий период», - говорит он.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственного комитета статистики Украины, инфляция в Украине в августе 2010 года по сравнению с июлем т.г. составила 1,2%, с начала 2010 года – 4,3%. По сравнению с августом 2009 года показатель инфляции составил 8,3%, а по сравнению с январем-августом 2009 года – 9,2%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в августе 2010 года против июля 2010 года составила 0,6%, за январь-август т.г. – 4%.