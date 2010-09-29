За первое полугодие 2010 года Украина сократила отрицательное значение чистой инвестиционной позиции на 6,3%, которое по состоянию на 1 июля 2010 года составило 37,686 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Активы увеличились на 5% - до 117,720 млрд. долл., в том числе прямые инвестиции за границу выросли с 7,262 млрд. долл. до 7,830 млрд. долл.

Пассивы Украины увеличились на 2% - до 155,406 млрд. долл., в том числе прямые инвестиции в Украину выросли с 52,021 млрд. долл. до 53,597 млрд. долл., портфельные инвестиции - с 15,494 млрд. долл. до 15,824 млрд. долл.

Справка УНИАН. Международная инвестиционная позиция - это статистический отчет, который отображает накопленные запасы внешних финансовых активов и пассивов страны. Речь идет о всех финансовых требованиях и обязательствах резидентов страны относительно нерезидентов.

Инвестиционная позиция страны на конец определенного периода отображает совокупность финансовых операций, стоимостных изменений (переоценку) и других корректирующих процедур, которые происходили на протяжении этого периода, а именно: изменение цен, валютного курса, а также другие коррекции. Расчет итогового сальдо дает чистую международную инвестиционную позицию страны.