Таможенники заявляют о необходимости внесения изменений в Таможенный кодекс.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии пресс-службы Государственной таможенной службы относительно заявлений отдельных публичных лиц о начале работы над альтернативным проектом кодекса.

Одновременно в Гостаможслужбе обратили внимание на то, что субъекты внешнеэкономической деятельности (ВЭД) уже адаптировались к порядкам таможенного контроля и оформления перемещения товаров через границу Украины. «В случае резкого комплексного и радикального изменения этих правил предпринимателям придется в очередной раз ломать практику ведения бизнеса, учитывая все его экономические и финансовые аспекты и составляющие, что негативно отразится на прогнозах и прибыльности бизнеса, и может иметь негативное влияние на стабильность общей экономической ситуации на уровне государства», - говорится в комментарии.

В Гостаможслужбе отмечают, что Таможенный кодекс требует поэтапного усовершенствования, направленного на устранение отдельных недостатков, которые, в основном, имеют технический характер, а также приведения кодекса в соответствии с законодательством Евросоюза.

В Гостаможслужбе также напомнили, что действующий Таможенный кодекс вступил в силу с 1 января 2004 года.