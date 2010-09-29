Гостаможслужба зафиксировала рост импорта и экспорта товаров

В январе-августе 2010 года зафиксирован рост импорта товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: по показателю веса – на 35% (37 млн. тонн против 27 млн. тонн), по стоимости – на 40% (31 млрд. долл. США против 22 млрд. долл. США).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

При этом в январе-августе текущего года рост экспорта, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, зафиксирован по показателю веса – на 13% (93 млн. тонн против 82 млн. тонн), по показателям стоимости – на 33% (32 млрд. долл. США против 24 млрд. долл. США).

За 8 месяцев сумма таможенных платежей составила 53,9 млрд. грн., что на 2,8 млрд. грн., или на 5,5%, больше по сравнению с соответствующим периодом 2009 года (51,1 млрд. грн.). Без учета поступлений от импорта природного газа за 8 месяцев текущего года перечислено в государственный бюджет 51,3 млрд. грн., что на 38,7%, или на 14,3 млрд. грн., больше, чем за аналогичный период прошлого года (37 млрд. грн.).

За счет усиления контроля за правильностью определения таможенной стоимости товаров, ввозимых в Украину, в госбюджет дополнительно перечислено 3,008 млрд. грн. таможенных платежей, что на 1,345 млрд. грн., или на 81%, больше по сравнению с данными за 8 месяцев 2009 года.

По сравнению с январем-августом 2009 года, в текущем году средневзвешенный уровень таможенной стоимости товаров, ввозимых в Украину (без учета газа), увеличился на 10,3%.

В январе-августе 2010 года количество украинских субъектов внешнеэкономической деятельности увеличилось на 9% по сравнению с январем-августом 2009 года.