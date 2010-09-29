Россия перечислила Севастополю всего 17 млн. грн. из положенных 38 млн. грн.

В бюджет Севастополя из бюджета России поступила первая часть денег - 17 млн. грн., предусмотренных на 2010 год по линии участия РФ в социально-экономическом развитии мест базирования Черноморского флота в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергей ЖИВОДУЕВ в сегодняшнем «прямом эфире» Севастопольской ТРК.

«Только сейчас пришли деньги… Представляете! Первый транш должен был прийти в первом полугодии. Но только два дня назад пришло 17 миллионов. А еще 17 я не знаю, когда придут, может, в декабре… Когда их осваивать?»,- сказал С.ЖИВОДУЕВ.

Он отметил, что в прошлом году власти Севастополя так и не успели освоить пришедшие из РФ в декабре 7 млн. грн.

В 2010 году в бюджет Севастополя в соответствии с украинско-российскими договоренностями из бюджета РФ (через Министерство финансов Украины) должны быть перечислены 38 млн. грн. В текущем году представители руководства исполнительской власти Севастополя неоднократно заявляли об отсутствии данных поступлений.

Кроме того, несколько месяцев назад Севастопольская ГГА представила руководству правительства Украины новые расчеты, в соответствии с которыми сумма средств, перечисляемых РФ на социально-экономическое развитие города, должна быть увеличена примерно в четыре раза.