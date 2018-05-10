Гривню переводят на «свободную конвертацию»

Украинцам обещают отменить ограничение для открытия банковских счетов за границей – упразднить обязательное лицензирование данной операции Национальным банком. Премьер-министр Николай Азаров заверил, что соответствующий законопроект уже разработан, и будет принят Верховной Радой.

Документом о так называемой «конвертации гривни», по словам вице-премьер-министра Бориса Колесникова, предусматривается, что физические лица смогут открывать счета в заграничных банках, уведомив об этом только налоговую администрацию.

«Закон состоит из двух составляющих. Счета можно открывать в западных банках, просто послав уведомление в налоговую администрацию – без всяких лицензий. А вторая часть закона фактически и приводит гривню к свободной конвертации», - пояснил Б.Колесников.

Если обещанное состоится, то можно смело говорить, что ситуация с валютным контролем в Украине радикально переломлена…

Всезапрещаюший декрет

Запрет на открытие счетов в зарубежных банках был введен в 1993 году Декретом Кабинета министров «О системе валютного регулирования и валютном контроле» (тогда КМУ, возглавляемый Леонидом Кучмой, был наделен правом издавать приравненные к законам декреты и назначать руководителей регионов, согласно принятому ВР Закону № 2796-XII от 18.11.1992. После окончания его действия Л.Кучма настаивал на его продлении, но получил отказ Верховной Рады. А в сентябре 1993 г. прошение премьера об отставке было удовлетворено Президентом Леонидом Кравчуком и парламентом страны – ред.). И хотя с тех пор прошло семнадцать лет, введенные во времена гиперинфляции, когда не существовала национальная валюта, а экономика Украины представляла собой сплошной хаос, «декретные» правила продолжают действовать. С их помощью в тяжелый период становления пытались хотя бы частично взять под контроль движение валюты, поэтому, как у нас принято, запретили все, что только можно...

Соглано декрету, валютные «телодвижения» физических или юридических лиц, которые не связаны с экспортно-импортными товарными операциями, требовали особого лицензирования. Процедура получения разрешения была крайне сложной и запутанной. «Льготы» имели только те, кто перечислял за рубеж незначительные суммы на лечение или обучение. Но это вовсе не означает, что украинцы не имели счетов в зарубежных банках - всегда найдется лазейка, чтобы обойти любой запрет, особенно такой бессмысленный, как в нашем случае. Как результат - на Кипре и отдельных островах в Атлантическом океане очень хорошо относятся к нашим землякам и с пониманием открывают счета, не задавая при этом вопроса, откуда денежки?..

Время собирать камни…

Необходимость радикально изменить действующее «валютное» законодательство назрела давно, о чем говорят попытки либерализировать процесс открытия украинцами счетов в зарубежных банках. Еще в 2007 году парламентом был принят в первом чтение законопроект «О валютном регулировании и валютном контроле в Украине» (от 23.11.2007 №925, авторы – депутаты Борис Колесников, Игорь Прасолов, Виталий Хомутынник и Юрий Воропаев – ред.).

Документом предусмотрено, что НБУ может вводить обязательное лицензирование валютных потоков физических лиц за рубеж только на период не более 6 месяцев и то при наличии существенных проблем на украинском валютном рынке. Если же рынку ничего не угрожает и платежный баланс в целом соответствует требованиям, то перевод налички и открытие счетов в зарубежных банках будет находиться в «свободном плавании». При этом украинцы могут без особых проблем использовать действующие платежные системы. Кроме того, физические лица получают возможность инвестировать в зарубежные ценные бумаги или размещать средства на депозитных счетах зарубежных банков. Для того, чтобы НБУ мог отслеживать потоки валюты, предлагается обязать физических лиц-инвесторов в зарубежную экономику открывать специальные счета. Это соответствует мировой практике. Такого рода счета, если они не имеют ограничений по движению, позволяют в нужный момент реагировать на изменения динамики на валютном рынке. Об открытии счетов за рубежом, что совершенно логично, необходимо уведомлять налоговую службу. Это позволит ГНАУ контролировать своевременность уплаты налогов и пресекать разного рода злоупотребления.

Есть в законопроекте и запретительная статья - украинцам нельзя открывать счета в тех странах, которые не сотрудничают с FATF (Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями). При этом банки обяжут приостанавливать валютные платежи, если средства направляются в подобные страны, для проверки законности операций. Данный пункт применяется в большинстве государств.

Как на практике будет выглядеть открытие счета в зарубежном банке, покажет время. Главное то, что ограничения упразднят и, похоже, момент подобран верно.

В банковском секторе, с учетом уроков кризиса, сформировалось мнение, что валютное кредитование физических лиц необходимо запретить, дабы в дальнейшем не иметь рисковых проблем. Между тем, последние данные о платежном балансе Украины свидетельствуют, что объемы наличной инвалюты растут, банки, хоть и с опаской, но накапливают валютные депозиты. Если ситуация будет накручивать обороты, а валютное кредитование не возродится в полной мере, то финучреждениям придется ломать голову, куда девать "забугорные" деньги. Аналогичная проблема коснется и населения. В этой ситуации возможность инвестировать средства за рубеж снимет напряжение...

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)