Назначения предправлений и главбухов всех банков будут согласовываться с НБУ

Назначение председателей правлений и главных бухгалтеров банков с 1 октября 2010 года должны быть согласованы с комиссией Национального банка Украины (НБУ) по вопросам надзора и регулирования деятельности банков. Об этом говорится в письме регулятора №41-117/4586-16711 от 29 сентября, текстом которого располагает УНИАН.

«Решение относительно согласования кандидатов на должности председателя правления и главного бухгалтера банка по всем банкам Украины принимается комиссией Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков», - говорится в документе.

На сегодняшний день Комиссия НБУ согласовывает кандидатуры на руководящие должности в банках 1 и 2 группы, а также банках Киевской области. Руководство банков 3-4 группы утверждают территориальные управления Нацбанка.

Регулятор напоминает, что согласно действующему законодательству, председатель правления и главный бухгалтер банка вступают в должность после предоставления соответственного письменного согласия Национальным банком Украины и должны обязательно иметь предыдущий опыт руководящей работы в банках.