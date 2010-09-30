Межбанк открылся ростом доллара и снижением евро

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9380/7,9460 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2599/0,2603 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7910/10,8040 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3592/1,3594 долл./евро (среда, 29 сентября, – 1,3623/1,3625 долл./евро).

В среду, 29 сентября, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня по курсу 7,91/7,94 грн./долл.