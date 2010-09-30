Курс доллара в банках не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,93 грн./долл., продают – по 7,97 грн./долл. Курс покупки/продажи доллара в банках не изменился по сравнению с 29 сентября, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,96-7,99 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,69/10,86 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,45-10,78 грн./евро, по продаже – в пределах 10,82-10,95 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 29 сентября не изменился и сегодня составляет 0,2544 грн./рубль, курс продажи понизился на 0,3% – до 0,2619 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2480-0,2590 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2650 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,94 грн./долл., курс продажи – 7,97 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,96-7,99 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,70/10,86 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,45-10,78 грн./евро, по продаже – в пределах 10,82-10,95 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы не изменился по сравнению с 29 сентября и сегодня составляет 0,2545/0,2620 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2480-0,2590 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2650 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,94/7,98 грн., евро – 10,60/10,90 грн., рубль – 0,2400/0,2530 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,94/7,97 грн., евро – 10,65/11,00 грн., рубль – 0,2520/0,2630 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,94/7,97 грн., евро – 10,60/10,85 грн., рубль – 0,2550/0,2620 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 30 сентября, составляет: гривни к доллару США – 7,9135, к евро – 10,771065, к российскому рублю – 0,26029.