Эксперт: "доллар продолжит испытывать слабость"

Американская валюта в среду, 29 сентября, обновила свои минимумы в отношении евро, швейцарского франка и иены. EUR смог подняться и закрепиться выше 1.3600, пара доллар/иена достигла значения 83.46 и осталась ниже уровня 84.00, а доллар/франк падал до 0.9732, так и не сумев вернуться выше 0.9800. Такие данные предоставили УНИАН в информационно-аналитический центре FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики компании, толко для фунта среда завершилась практически ничем: несмотря на попытку присоединиться в росте к евро в самом начале активной торговли в Европе (максимум дня по паре был 1.5873), уже к появлению на рынках американских участников GBPUSD вновь упал, показав минимум суток 1.5759. Завершил же фунт день, как и раньше, около 1.5800.

Поскольку никакие новые значимые фундаментальные данные на рынки не поступали, причины слабости доллара все те же: опасения, что денежно-кредитная политика в США будет продолжать смягчаться.

Прогноз на сегодня, 30 сентября

Как отмечают аналитики, в четверг для участников рынка важными новостями будут: данные о ВВП, занятости на прошедшей неделе и производственный индекс Chicago PMI. Для еврозоны актуальной станет публикация показателей об инфляции потребительских цен, а для Германии – данные о безработице.

Пока, с учетом отнюдь не «продолларовых» настроений на рынке, а также в ожидании экономических релизов, согласно которым показатели по Штатам не обещают продемонстрировать улучшения, а данные по европейским странам все-таки могут это сделать, доллар продолжит испытывать слабость.

По мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, евро сегодня может вновь нацелиться на свой недельный максимум – 1.3646, а актуальным диапазоном для фунта по-прежнему будет – 1.5750-1.5900.